Türkiye-BAE görüşmesi dünya basınında: Yatırım hacmi manşetlere taşındı

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında, yeni bir dönem başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine sayılı saatler sonra Türkiye'ye gelecek olan BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan, Başkan Erdoğan ile önemli bir görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra ticari yatırımlar da masada olacak. Özellikle dünya ticaret zinciri tedariğinin önde gelen sağlayıcılarından biri olan BAE merkezli şirket DP World, Türkiye'de geniş hacimli yatırımlara imza atacak.

100 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM DÜNYA GÜNDEMİNDE

Kritik görüşme öncesi Türkiye'nin potansiyeli ve coğrafi avantajının, büyük yatırımlar için önemli bir rol oynayacağına ilişkin açıklamalarda bulunan DP World'ün bu açıklamaları, dünya basınında da büyük ilgi çekti.

Yabancı medya kuruluşları, Başkan Erdoğan ve El-Nahyan görüşmesini manşete taşıdı.

Londra merkezli haber sitesi Middle East Eye'ın dün duyurduğu yatırım haberinin ardından birçok gazete, yatırım hacminin büyüklüğünü duyurdu.