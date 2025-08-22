Türkiye BM’de Suriye’yi görüştü

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, Suriye'deki gelişmeleri görüşmek için toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) konuştu. Suriye'nin uluslararası gündemin önemli bir parçası olmaya devam ettiğini belirten Yıldız, yeni dönemde, ülkenin egemenliği, toprak bütünlüğü ve ulusal birliği temelinde barış ve istikrarın sağlanması için sürekli çaba gerektiğinin altını çizdi. Yıldız, "Merkezi bir yönetim ve birleşik bir ulusal ordu, bu hedefe ulaşmak için olmazsa olmazdır" değerlendirmesinde bulundu.