Türkiye düşmanı ABD’li Senatör Bob Menendez’in başı dertte!

Menendez'in siyasi danışmanı Michael Soliman yaptığı açıklamada, "Her zaman olduğu gibi, herhangi bir resmi soruşturma yapılması durumunda, senatör kendisinden veya ofisinden talep edilen her türlü yardımı sağlamaya hazırdır." ifadelerini kullanırken olaya dair açıklama yapmaktan kaçındı.

Devlet iş kayıtlarına göre Menendez'in eşi Arslanyan, 2019'da New Jersey'de kurulan bir holding şirketi olan Strategic International Business Consultants LLC'nin Başkanı olarak görev yapıyor.