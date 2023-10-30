Türkiye ihbarda bulunacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul'da düzenlenen Büyük Filistin Mitingi'nde "İsrail'i savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Bunun hazırlığı içindeyiz" açıklamasının ardından gözler, sürecin nasıl işleyeceğine çevrildi. Türkiye, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kuran Roma Statüsü'ne taraf olmadığı için doğrudan devlet olarak başvuru yapamıyor. Buna karşılık hükümet de sivil toplum kuruluşları da insanlık aleyhine işlenen suçlar kategorisinde ihlalde bulunduğu iddiasıyla ön inceleme yapılması istemiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısı Karim Khan'a Roma Tüzüğü'nün 15/1 maddesi uyarınca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve bakanları hakkında suç duyurusu yapabilecek.Türkiye'nin bu prosedürü işleteceği öngörülüyor. Savaş suçu için öldürülen çocuklar, yasaklanmış fosfor bombasının kullanılması, hastane, okul, mülteci kampı, cami ve kilise bombalanmasının yanı sıra İsrail'in, BM Genel Kurulu'nda alınan acil insani ateşkes kararına uymaması yeterli kanıt olabiliyor. UCM, uluslararası ilgiye mazhar en ciddi suçlar olan soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ile saldırı suçunun faillerini yargılamak ve hesap verilebilirliği sağlamak amacıyla kurulan ilk daimi uluslararası ceza mahkemesi. Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Karim Han, İsrail'in sivillerin gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçlara ulaşmasını sağlamak için "gözle görülür çaba" göstermesi gerektiğini söyledi.