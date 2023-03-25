Türkiye ile silahlanma yarışına giren Yunanistan’ın yerli İHA’sı alay konusu oldu

Başta Doğu Akdeniz ve Ege Denizi olmak üzere saf dışı bırakmak isteyen Yunanistan, 1 yıl boyunca çalışarak 'Smart Flying Machines' adlı yerli İHA'yı tasarladı. Yerli İHA'nın ilk test uçuşunu sosyal medyada paylaşan Yunanistan, o anlarla alay konusu oldu.

Yunanistan’ın yerli İHA’sı alay konusu oldu | Video

Test uçuşunu gerçekleştirildiği anlara yer verilen paylaşım kısa sürede gündem oldu. İHA'nın uçuş anları sosyal medyada "Bunu da mı çalmışlar", 'Daha büyüklerini Teknofest'te öğrenciler yapıyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.