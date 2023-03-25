Türkiye ile silahlanma yarışına giren Yunanistan’ın yerli İHA’sı alay konusu oldu

Türkiye son yıllarda askeri teknoloji alanında büyük ilerlemeler kaydetti. Yerli ve milli üretimleriyle başarı grafiğini giderek yükselten Türkiye, İHA ve SİHA teknolojisiyle küresel çapta parmakla gösterilen bir aktör haline geldi.
İŞTE YUNANİSTAN'IN YERLİ İHA'SI
Dünya çapında rekorlara imza atan, savaşların seyrini değiştiren Bayraktar TB2 ve AKINCI ile kendinden söz ettiren Türkiye'nin başarısı, Yunanistan'ı harekete geçirdi.
Başta Doğu Akdeniz ve Ege Denizi olmak üzere saf dışı bırakmak isteyen Yunanistan, 1 yıl boyunca çalışarak 'Smart Flying Machines' adlı yerli İHA'yı tasarladı. Yerli İHA'nın ilk test uçuşunu sosyal medyada paylaşan Yunanistan, o anlarla alay konusu oldu.
Yunanistan’ın yerli İHA’sı alay konusu oldu | Video
Test uçuşunu gerçekleştirildiği anlara yer verilen paylaşım kısa sürede gündem oldu. İHA'nın uçuş anları sosyal medyada "Bunu da mı çalmışlar", 'Daha büyüklerini Teknofest'te öğrenciler yapıyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.