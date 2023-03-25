Yunanistan’ın yerli İHA’sı alay konusu oldu | Video
Türkiye’nin askeri teknoloji alanındaki atılımları küresel çapta başarılara sahne oldu. Bayraktar TB2’nin dünya çapında büyük üne kavuşmasının ardından Yunanistan da kendi “yerli” insansız hava aracını üretmek için harekete geçti. Yunanistan’ın son bir yıldır üzerinde çalıştığı İHA’sı, görücüye çıktı. Yunanistan’ın İHA'nın test uçuşunu sosyal medya üzerinden paylaşması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
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