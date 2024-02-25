Türkiye İsrail zulmünü dünyaya anlatacak

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirdiği eylemlerin hukuki sonuçlarına ilişkin duruşma Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) devam ederken Türkiye de İsrail zulmünü dünyaya anlatacak. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın İsrail'in işgal ve ilhak uygulamalarına ilişkin bugün UAD'de sözlü sunum yapacağını belirtti. Keçeli, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, BM Genel Kurulu'nun 30 Aralık 2022'de aldığı kararla, İsrail'in Filistin topraklarını işgal ve ilhak uygulamaları, Kudüs'ün nüfus yapısını, statüsünü değiştirmeye yönelik eylemlerinin hukuki sonuçları konusunda UAD'de görüş talep ettiğini hatırlattı. Keçeli, sürecin sonunda, Filistinlilere uygulanmakta olan zulme ilişkin hukuki tespitlerin ortaya konulmuş olacağını kaydetti.