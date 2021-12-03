Türkiye, Rusya-Ukrayna krizinde kilit rol oynayacak! Başkan Erdoğan Putin ile görüşecek...



TÜRKİYE İLE UKRAYNA BİRBİRİNİN MENFAAT YÖRÜNGESİNDE

Ankara-Kiev ilişkileri de son dönemde savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda işbirliği ile daha ileriye taşındı. Ukrayna ile Türkiye arasındaki siyasi diyalog kapsamında yoğun temaslar gerçekleştiriliyor. Dış politika uzmanlarına göre bu durum, iki devletin gerek coğrafi konum, gerek ekonomi ve ticaret, ulaşım, enerji, savunma sanayii ve diğer alanlarda karşılıklı yararlı işbirliğini geliştirme niyeti açısından birbirinin menfaat yörüngesinde bulunmasıyla ilişkilendiriliyor. Ukrayna'nın çatışma bölgelerinde başarı destanı yazan Türk üretimi Bayraktar TB2 SİHA'ları satın alması da dikkat çekiyor. SİHA satarken hassas bölgelerde insan haklarına riayet etme şartı koşan Türkiye, SİHA'ların Ukrayna tarafından kullanılması noktasında herhangi bir ülkeye hesap verme durumu olmadığının altını çiziyor. Ankara, bir savunma ürününü satın alan ülkenin, ürün eline geçtikten sonra kullanma sorumluluğunu da beraberinde aldığını kaydediyor.