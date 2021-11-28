Türkiye-Yunanistan sınırında büyük hareketlilik! ABD cephaneliğine döndü

ABD'ye ait "ARC Independence" isimli askeri nakil gemisinin, Yunanistan'ın Dedeağaç Limanı'na vardığı bildirildi. "Evros-news" haber portalının haberine göre, "ARC Independence", "Atlantic Resolve" isimli askeri tatbikata destek amacıyla çok sayıda helikopter ve askeri araç taşıyor. Yükünü ilerleyen günlerde limana indirmesi beklenen geminin, daha sonra bölgeden ABD'ye transfer edilecek araçları ve Romanya'dan Dedeağaç Limanı'na gelen ABD'ye ait helikopterleri yükleyeceği belirtildi.