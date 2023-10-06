Türkiye Yüzyılı’nın vizyonu belli oldu: Hedef yeni bir küresel sistem

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, SETA tarafından yayımlanan Insight Turkey dergisi için yazdığı makalede Türkiye'nin önümüzdeki 5 yılda gözeteceği diplomasi politikalarına ilişkin mesajlar verdi. Fidan, "Türkiye Yüzyılı vizyonu her politika alanında 'deniz feneri' işlevi görecek" ifadelerini kullandı. Bakan Fidan özetle şu ifadeleri kullandı:Terörle mücadele konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz ve bu alandaki uluslararası girişimlerde öncü rol üstlenmeye devam edeceğiz. Terör tehdidini sadece milletimiz için değil, bölgesel istikrar için de önlemeye kararlıyız.Ortadoğu'da kalıcı barış ancak günümüzün en büyük küresel adaletsizliklerinden biri olmayı sürdüren Filistin-İsrail ihtilafına adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasıyla mümkün.Savaşın diplomasi ve diyalog yoluyla sona erdirilmesi için çabalarımızı artıracağız. Girişimin yeniden canlanması Karadeniz havzasının güvenliği ile de doğrudan alakalı.Afrika ile geniş bir alanda ve ortak menfaatler temelinde işbirliğimizi güçlendirmeye gayret edeceğiz.Koşullar hazır olduğunda çeşitli altyapı ve bağlantı projeleri yoluyla bölgenin yeniden inşasına yatırım yapmaya hazırız.Silahlı mücadelenin yeniden canlanmasından her ne pahasına olursa olsun kaçınılmalı ve muhalefet ülke yönetimine dahil edilmeliPozitif gündem temelinde işbirliği yollarını ve araçlarını keşfetmek için değerli bir fırsat.İttifak'ın karşı karşıya olduğu zorluklara ilişkin olarak 360 derecelik bakış açımızı muhafaza edeceğiz.NATO Stratejik Konsepti doğrultusunda terörizmle mücadeleyi İttifak'ın gündeminin üst sıralarında tutacağız.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yazısında "AB, ahde vefa ilkesine sahip çıkmalı ve Türkiye ile ortak bir gelecek için liyakat temelli bir katılım sürecini sürdürmelidir. Türkiye, sağlam siyasi iradesi ve artan imkanlarıyla yeni bir uluslararası sistemin mimarlarından biri olmak için iyi bir konumdadır. Uluslararası sistemin büyük bir değişim geçirmesi gerektiği çok açık" ifadelerini kullandı.