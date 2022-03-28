Türkiye’deki müzakere öncesi Zelenskiy’den yeşil ışık: Rusya’nın 3 talebini kabul edebiliriz

GÖZLER TÜRKİYE'DE

Dün, Rusya ve Ukrayna heyetleri Türkiye'de görüşeceği açıklandı. Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerde bir sonraki turun 28-30 Mart tarihlerinde Türkiye'de yüz yüze yapılacağın söyledi. Daha sonra telefonda bir görüşme gerçekleştiren Başkan Erdoğan ile Rusya lideri Putin, görüşmelerin İstanbul'da yapılacağını söyledi. Şimdi tüm dünyanın gözü bu kritik 2 günde.