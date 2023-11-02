Türkiye’den Gazze için dev sağlık operasyonu

Türkiye, bir yandan Gazze'de akan kanı durdurmak ve bölgede barışı tesis etmek için diplomatik çalışmalarını sürdürürken bir yandan da İsrail saldırılarında yaralanan Filistinlilere acil sağlık hizmeti götürmek için çalışmalarını sürdürüyor.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze için yapılan hazırlıkları gazetecilere anlattı: Türkiye Gazze için sağlık seferberliğine hazır. Gazze için bir gemi hastanemiz hazır bekliyor. 40'a yakın ambulans planladık ve göreve hazır.8 'Koca Yusuf' uçakla kuvözler, ventilatörler, küçüklü büyüklü çok sayıda jeneratör gönderdik. 20 kişilik sağlık ekibimiz halen orada. Hem Refah Sınır Kapısı'na yakın bölgede hem de El Ariş Havalimanı'nda 20 sahra hastanesi kurmak için tüm hazırlıklarımızı yaptık.Bütün bunlarla ilgili Mısır ve Filistin sağlık bakanlıkları ile yakın diyalog içindeyiz. Güvenliğin sağlanması ve izinlerin verilmesini bekliyoruz. İzin verilmesi halinde derhal sağlık operasyonlarını başlatacağız" dedi.Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, TİKA tarafından Filistin'e hediye edilen bir hastaneydi. Hastanede görevli sağlık çalışanımız yok. Bu hastane de İsrail tarafından hedef alındı. İlaç tedariki yapılamadığı için 80 kanser hastasının tedavisi ciddi oranda aksadı.Sağlık çalışanlarının, kanser hastalarının hedef alınması, ölüme terk edilmesi ya da bombaların hedefi olması savaş suçu içeriyor. Hastalar ve yaralılar hiçbir düşmanlığın ezileni olmamalı. Masumların çığlıkları bir gün hepimizin uykusunu bölecek ve hakkını bizden isteyecek.