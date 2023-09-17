Türkiye’den yardım seferberliği

Libya'yı 10 Eylül'de vuran "Daniel" fırtınası sonrası yaşanan selin ardından Türkiye'den kardeş ülkeye yardım seferberliği artarak devam ediyor. Ülkeyi çamur ve moloz yığınına çeviren tarihi selin bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor. Resmi açıklamalara göre seller en az 11 bin 300 kişinin hayatını kaybetmesine, 10 bin kişinin ise kaybolmasına neden oldu.Ancak ölü sayısının 20 bini bulacağı belirtiliyor. Selin 'hayal bile edilemeyecek bir felaket yarattığı' belirtilirken Türkiye, Libya'nın yaralarını sarmak için yardımlarını sürdürüyor.Kargo uçaklarının ardından iki büyük gemiyle yardımları Libya'ya ulaştıran Türkiye üçüncü gemiyi de dün yola çıkardı.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Libya'ya gönderilen arama kurtarma ekipleri ile temel yaşam malzemelerini taşıyan gemilerin ülkeye ulaştırıldığını bildirdi.MSB'den yapılan açıklamada, sel felaketinden etkilenen kardeş Libya halkına destek için İzmir'den yola çıkan Deniz Kuvvetleri'nin TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerinde AFAD, AKUT, Sağlık Bakanlığı, Sahil Güvenlik ve itfaiye personelinden oluşan 360 görevlinin bulunduğu belirtildi. Görevli personelle birlikte ambulans, TIR kurtarma ve müdahale araçlarından oluşan 122 aracın da Libya'ya ulaştırıldığı bildirilen açıklamada "Ayrıca 3 sahra hastanesi ile muhtelif iaşe, barınma ve sıhhi malzemeler de Libyalı kardeşlerimiz için gemilerimizle bölgeye gönderildi. Bugün (dün) TCG Osmangazi gemimiz de yardım malzemelerini Libya'ya ulaştırmak üzere İzmir'den hareket edecek. Dost ve kardeş Libya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.Libya Ulusal Birlik Hükümeti ise ülkenin doğusundaki kentlerde binlerce kişinin ölümü ve kaybına neden olan selden etkilenenler için 17 ülkeden 38 yardım uçağının geldiğini duyurdu.Açıklamada, Türkiye'den hareket eden bir geminin de dün Tobruk Limanı'na ulaşmasının beklendiği kaydedildi.Orta Akdeniz'de etkili olan ve Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası çok sayıda kenti yıktı geçti. Beyda, Merc, Suse gibi şehirlerde meydana gelen sel felaketinde Derne kenti en çok hasara ve en çok can kaybına maruz kaldı. Suların çekilmesiyle yıkımın boyutu gözler önüne serildi. İnsanların sürüklendiği deniz, cansız bedenleri karaya vurdu. Binlerce kaybın halen bulunamaması ve hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle enkaz altında kalan cansız bedenler kokmaya başladı. Kent adeta savaş alanına dönerken salgın hastalıklardan korkuluyor. Felaket nedeniyle altyapının çökmesi, yolların kapalı olması, elektriğe, suya ve yakıta erişimin olmaması nedeniyle yardım çalışmaları yavaş ilerliyor. Ekipler ise tüm zorluklara rağmen cesetleri çıkarmaya devam ediyor. Yetkililer şu ana kadar en az 3 bin kişi toplu mezarlara defnedildiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise yetkililere cesetleri toplu olarak gömmemeleri çağrısında bulundu.Derne'de yerinden edilenlerin sayısının 30 bin olarak tahmin edildiği ancak bu sayının "muhtemelen daha yüksek olduğu" ifade edildi.Libya'daki direnişin öncüsü Ömer Muhtar, idam edileli 92 yıl oldu. Savaşlardaki başarısıyla "Çöl Aslanı" lakabını alan Muhtar, İtalya'ya karşı 20 yıl savaştı. İdam edileceğini öğrendiğinde dahi pişman olmadı, boyun eğmedi. Muhtar, 16 Eylül 1931'de işgalci İtalya güçleri tarafından idam edildi.