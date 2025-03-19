Türkiye’nin desteği bizim için önemli

KuzeyKıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta taraflar arasında ortak zemin olmadığını bile bile Birleşmiş Milletler'in kendilerini Cenevre'ye davet etmesinin "iki devlet siyasetlerinin bir yere geliyor geldiği" anlamını taşıdığını bildirdi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in himayesinde Cenevre'de düzenlenen Kıbrıs toplantısına ilişkin konuşan Tatar, burada bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ekibine, kendilerine verdikleri destek için teşekkür etti. Tatar, "Türkiye'nin burada bizim yanımızda olması bizim için çok önemliydi" dedi.