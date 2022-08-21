Türkiye’nin yeni operasyonu öncesi YPG/PKK’da büyük panik





HALKA UYARI

Önceki gün de yine Batılı medya organlarına konuşan YPG'nin sözde sözcülerinden biri, Rusya'nın Türkiye'nin operasyonuna yeşil ışık yaktığını, son dönemlerde artan SİHA saldırılarının da bunun göstergesi olduğunu dile getirdi.