‘Türkiye’siz Avrupa’nın güvenliği konuşulamaz’

Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, ülkesinden Türkiye'ye kapsamlı ekonomik misyonun ticari ve stratejik işbirliğini derinleştirmeyi hedeflediğini, Türkiye'nin Avrupa'nın güvenlik ve ekonomi mimarisi için vazgeçilmez ve ülkesi için stratejik bir ortak olduğunu söyledi. Anadolu Ajansı'na konuşan Prevot, "Türkiye, jeopolitik açıdan her zamankinden daha stratejik bir aktör. Dolayısıyla, farklı sanayi sektörlerinin tedarik zincirinden Avrupa'nın küresel güvenlik mimarisine kadar uzanan tüm bu zorlukların Türkiye ile birlikte ele alınması gerçekten çok önemli." dedi. Prevot, "Belçika ile Türkiye arasında uzun süredir devam eden bir ortaklık var." diye konuştu.

'ANKARA ÇOK ÖNEMLİ BÖLGESEL BİR AKTÖR'

AB Komisyonu'nun Akdeniz'den Sorumlu Üyesi Dubravka Suica, Türkiye ziyareti sırasında üst düzey yetkililerle verimli toplantılar yaptığını belirterek, "Türkiye, çok önemli bölgesel ortaktır." dedi. Suica, Türkiye ziyaretini değerlendirdiği video mesajında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile verimli görüşmeler yaptığını aktardı.