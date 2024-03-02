Türkiye’ye müteşekkiriz

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el- Maliki, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında düzenlenen "Ortadoğu'da Kalıcı Bir Barışın Yapı Taşları" başlıklı panelde konuştu. Maliki, bölgede kalıcı istikrar ve güvenliğin Filistin-İsrail arasında barışın tesis edilmesiyle sağlanacağını belirterek "Filistinliler için barış olmadan, tüm Ortadoğu'da barış ve güvenlik olmaz'' dedi. Maliki şunları söyledi:Türkiye, Filistin ve Filistin halkıyla dayanışma gösteriyor. Her platformda Türkiye, Filistin'e destek veriyor. Türkiye'ye verdiği destek için müteşekkiriz. Sürekli insani yardım gönderiyor. Türkiye'nin desteğine güvenebileceğimizi yüreğimizde hissediyoruz. İrlanda ve AB içindeki diğer ülkeler Netanyahu'yu ve iki devletli çözümü uygulamasını beklerse boşuna bekler.Torunlarımız bile göremez. Acil eyleme geçmemiz lazım. Kaldıraç etkisiyle Netanyahu'ya iki devletli çözümün ne zaman ve nasıl uygulanacağı konusunda baskı yapılmalı. Filistin devletini tanımakla işe başlamalılar. Amacımız İsrail işgalinin sona erdirilmesi ve bunun tanınması. Batı ülkeleri (ABD dahil) yoğun şekilde Filistin sorununu müzakere yoluyla çözmeye meyilli değiller. ABD'liler 7 Ekim sonrası çatışmanın bir şekilde çözülmesi gerektiğini fark ettiler. Bununla ilgili haberler çıkıyor, umuyorum gerçek olsun. ABD'de karar alma mercilerinde doğru tartışmalar yapılması bizi mutlu eder. Tanıma olunca Netanyahu da kendi pozisyonunu gözden geçirir ve müzakere masasında iki devletli çözümü konuşabiliriz.Bizim 30 bin Filistinli görevlimiz Gazze'de yaşıyor. Kimseyi kabul etmeyeceğiz. Filistin idaresine alternatif getirilmesini kabul etmeyiz. Tek meşru yönetim Filistin yönetimidir. Netenyahu kimin yöneteceğine karar veremez. Bir işgalci olarak bunu söylüyor. Bunu söyleyebilecek bir yetkisi yok.