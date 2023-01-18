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Giriş Tarihi: 18.1.2023 16:09

Tutuklanan AP Başkan Yardımcısı Yunan vekilin yerine gelecek isim belli oldu

Aralık ayında Belçika’da yolsuzlukla suçlanmasının hemen ardından tutuklanan Avrupa Parlamentosu (AP) Başkan Yardımcısı, Yunan vekil Eva Kaili, dünya gündemine damga vurmuştu. Türkiye düşmanlığıyla bilinen, kara para aklama da dahil bir dizi suçtan suçlu bulunan Kaili’nin yerine geçecek isim belli oldu.

AA
Tutuklanan AP Başkan Yardımcısı Yunan vekilin yerine gelecek isim belli oldu

Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve AP başkan yardımcılığından alınan Yunan milletvekili Eva Kaili'nin yerine yeni AP Başkan Yardımcısı Marc Angel oldu.

Kaili'den sonra boşalan 14 AP başkan yardımcılığından biri için Fransa'nın Strazburg kentindeki AP Genel Kurul oturumunda seçim yapıldı.

Seçimi, Sosyalist ve Demokratlar İttifakı üyesi Lüksemburg milletvekili Marc Angel, geçerli 590 oyun 307'sini alarak kazandı.

Böylece 1984'ten beri ilk kez bir Lüksemburglu milletvekili AP başkan yardımcılığına gelmiş oldu. 2019'da parlamentoya giren Angel, çevirmenlik, felsefe ve turizm eğitimi aldı.

AP'nin önceki başkan yardımcılarından Eva Kaili, Belçika'da yürütülen yolsuzluk soruşturmasında geçen ay gözaltına alınmış ve tutuklanmış, ardından başkan yardımcılığı görevi sona erdirilmişti.

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Tutuklanan AP Başkan Yardımcısı Yunan vekilin yerine gelecek isim belli oldu
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