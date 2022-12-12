Türkiye’ye hadsiz suçlamalar yöneltmişti… AP Başkan Yardımcısı Yunan vekil hakkında flaş karar!

Avrupa Parlamentosu'nu sarsan yolsuzluk skandalı büyüyor. Geçtiğimiz hafta Belçika basını, Belçika Federal Savcılığı'nın 16 eve baskın yaptığını duyurmuştu.
Belçika polisinin 9 Aralık'ta düzenlediği yolsuzluk operasyonu kapsamında, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkan Yardımcısı, Yunan vekil Eva Kaili de gözaltına alınmıştı.
"PARLAMENTO GÜZELİ" TUTUKLANDI
AP'deki Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı (S&D) ve Yunan muhalefet partisi PASOK üyesi Eva Kaili'nin yolsuzluk ve kara para aklama gibi suçlamalarla gözaltına alınması Yunanistan gündemine de damgasını vurmuştu.
"Barbie" ve "Parlamento Güzeli" lakaplı, 44 yaşındaki Yunan vekil hakkında karar verildi. Hakkında yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama gibi birçok suçlama bulunan Kaili için tutuklanma kararı verildiği açıklandı.
Kaili'nin erkek arkadaşı Francesco Giorgi ile eski AP üyesi Pier Antonio Panzeri hakkında da tutuklama kararı verildiği öğrenildi.
TÜRKİYE İÇİN KÜSTAH SUÇLAMALARIYLA BİLİNİYORDU
Kaili skandalı, akıllara Yunan vekilin Türkiye'yi hedef alan hadsiz suçlamalarını getirdi. Geçtiğimiz Ekim ayında, Yunan Göç İşleri Bakanı, Yunanlılar tarafından dövülen çıplak göçmenlerin fotoğrafını paylaşarak olayı Türkiye yapmış gibi lanse etmek istemişti.
Yasa dışı göçmenlere akılalmaz muamelelerde bulunan Yunan Sahil Güvenliği'nin suçlarını görmezden gelerek Türkiye'ye yönelik küstah suçlamalarda bulunan Yunan Bakan'a destek, Kaili'den gelmişti. Kaili, Türkiye'nin göçmenlere kötü muamelede bulunduğu iddia ederek skandal ifadelere imza atmış, "Türk sahil güvenlik görevlileri botlarının kıyıya ulaşmasını engelleyerek göçmenlere şiddet uyguluyor" suçlamalarında bulunmuştu.
Türkiye ise görüntülerdeki kişilerin Yunanlılar tarafından dövüldüğünü belirterek kanıtlarla birlikte cevap vermişti.
PARTİDEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ
Yunan vekilin mensubu olduğu parti PASOK, Kaili'nin partiden ihraç edildiğini duyurmuştu.
PASOK'un açıklamasında "Son gelişmeler ve Belçika makamlarının Avrupalı yetkililerin yolsuzluğuna ilişkin soruşturmasının ardından, PASOK Milletvekili Eva Kaili, Cumhurbaşkanı Nikos Androulakis'in kararıyla partiden ihraç edildi." ifadeleri kullanıldı.