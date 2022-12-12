Türkiye’ye hadsiz suçlamalar yöneltmişti… AP Başkan Yardımcısı Yunan vekil hakkında flaş karar!

"PARLAMENTO GÜZELİ" TUTUKLANDI

AP'deki Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı (S&D) ve Yunan muhalefet partisi PASOK üyesi Eva Kaili'nin yolsuzluk ve kara para aklama gibi suçlamalarla gözaltına alınması Yunanistan gündemine de damgasını vurmuştu.