Uçakta kaos! Kaptan pilot kokpitten çıkmak zorunda kaldı; yumrukların konuştuğu anlar kamerada

Amsterdam uçuşundaki bir grup İngiliz yolcunun kavgası görenleri şoka uğrattı. Uçuş esnasında iki erkek grubu birbirine saldıramya başladı. Dün gerçekleşen uçuşun kameraya yansıyan görüntülerinde mavi kazaklı bir adamın oturan bir adamı yumrukladığı anlara yer verildi. Diğer iki adam da 20'lerinde olduğu tahmin edilen oturan adama saldırmaya devam ett.
"HERKES ŞU AN DURSUN"
Yolcuların ayırmaya çalıştığı olayda en sonunda kaptan kokpitten çıkmak zorunda kaldı. Daha genç olan adamı çeken kaptan "Herkes şu an dursun" diyerek tepki gösterdi.
SERT BİR DİLLE KINAMA
Kavganın genç adamın ırkçu bir yorum yapması nedeniyle meydana geldiği iddia edildi. Yerine dönen yolcular genç adama hakaretler yağdırmaya devam etti. Sosyal medyada dolaşan görüntüler 1.5 milyondan fazla kere izlendi. Kullanıcılar adama yapılanı sert bir dille kınadı.
"IRKÇI İFADELER YER ALDI"
Uçakta çocukların da olduğunu söyleyen yolcular kavga eden gruba tepki gösterdi. Bazıları asıl o grubun ırkçı ifadelere yer verdiğini söyledi.
FİRMADAN AÇIKLAMA
Kavgaya katılanlar inişten sonra tutuklandı. Havalimanı açıklamaya yaparak, "Çalışanlara ve yolculara karşı yapılan saldırganlığa müsamaha gösterilmez. Olaydan etkilenmiş yolcularımız için özür dileriz" sözlerine yer verdi.
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