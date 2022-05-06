Uçakta kaos! Kaptan pilot kokpitten çıkmak zorunda kaldı; yumrukların konuştuğu anlar kamerada

Amsterdam uçuşundaki bir grup İngiliz yolcunun kavgası görenleri şoka uğrattı. Uçuş esnasında iki erkek grubu birbirine saldıramya başladı. Dün gerçekleşen uçuşun kameraya yansıyan görüntülerinde mavi kazaklı bir adamın oturan bir adamı yumrukladığı anlara yer verildi. Diğer iki adam da 20'lerinde olduğu tahmin edilen oturan adama saldırmaya devam ett.

"HERKES ŞU AN DURSUN"

Yolcuların ayırmaya çalıştığı olayda en sonunda kaptan kokpitten çıkmak zorunda kaldı. Daha genç olan adamı çeken kaptan "Herkes şu an dursun" diyerek tepki gösterdi.