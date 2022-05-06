Uçakta feci dayak kamerada! Ellerinden pilot kurtardı | Video

İngiltere'den Hollanda'ya giden uçaktaki bir erkek grubu, henüz nedeni kesin olarak bilinmeyen bir nedenle 20'li yaşlardaki bir adama saldırdı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada yolcular ne yapacağını şaşırdı. Durumun kontrol altına alınamaması üzerine ise kaptan pilot kokpitten çıkaran dövülen genci öfkeli grubun elinden aldı. Olay anı anbean kameraya yansıdı.