Uğur Şahin ve Özlem Türeci’den bir müjde daha: 4 yılda tamamlanacak...

KORONAVİRÜS SALGINI NE ZAMAN BİTECEK?

Özlem Türeci, koronavirüs salgınının ne zaman sona ereceği sorusuna "Bir süre daha virüs ile yaşayacağız. Bu bizim yeni normalimiz olacak ve buna alışacağız ve virüsün korkutucu kısmı ortadan kalkacak." dedi. Koronavirüsün bir süre sonra grip gibi olacağını ifade ederken aşı ile daha uzun süre koruma sağlanacağını ifade ederken "Bu Dünya'nın karşılaştığı en son ölümcül pandemi olmayacak. Dolayısıyla hazır olmalıyız" yanıtını verdi.