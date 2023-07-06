Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’den Türkiye’ye sürpriz ziyaret! Başkan Erdoğan ile görüşecek

SAVAŞTAN ÜÇ HAFTA SONRA BAKANLAR BİR ARAYA GELDİ

Savaşın üçüncü haftasında, 11-13 Mart 2022 tarihlerinde Antalya Diplomasi Forumu'nda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, dönemin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun moderatörlüğünde bir araya gelmişti.Türkiye'nin bu görüşmede iki tarafa da eşit yaklaşımı sayesinde, daha sonra da Türkiye ev sahipliğinde birçok görüşme gerçekleşti.