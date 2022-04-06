Ukrayna lideri Zelenski açıkladı! Dünyanın gözü bir kez daha Türkiye’de





"Ukrayna'ya insani yardımların ulaştırılması, başta Türk vatandaşlarımız olmak üzere diğer ülke vatandaşlarının da emniyetle Türkiye'ye tahliyesini sağlamak maksadıyla Rusya ve Ukraynalı yetkililerle koordineli olarak çalışmalarımız devam ediyor.