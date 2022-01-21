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Giriş Tarihi: 21.1.2022 10:06 Son Güncelleme: 21.1.2022 10:27

Ukrayna Rusya krizinde, ABD'den yeni hamle! Silah göndermelerine izin verdi

AA
Ukrayna Rusya krizinde, ABD’den yeni hamle! Silah göndermelerine izin verdi

Ukrayna Rusya sınırında gerilim artarken ABD'den yeni hamle geldi. Rusya'nın Belarus sınırına askeri yığınk yapmasının ardından Rus ordusunun Ukrayna'ya gireceği iddiaları artarken ABD yönetimi NATO'nun Baltık bölgesi üyeleri Letonya, Litvanya ve Estonya'nın, Javelin tanksavar ve Stinger uçaksavar füzelerini Ukrayna'ya göndermesine izin verdi.

Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere askeri yığınak yapmasının ardından Rus ordusunun Ukrayna'ya gireceği kaygıları artarken, ABD yönetiminden yeni bir hamle geldi. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD'nin NATO'nun Baltık bölgesi üyeleri Letonya, Litvanya ve Estonya'nın, Javelin tanksavar ve Stinger uçaksavar füzelerini Ukrayna ordusuna destek amacıyla gönderme izni verdiği ileri sürüldü.

NAKLİYE HELİKOPTERİ SATIŞI

Öte yandan, gazeteye konuşan yetkili, Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya Mi-17 tipi nakliye helikopterlerinin satışını onayladığına ilişkin Kongre'yi bilgilendirdiğini ifade etti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Dışişleri Bakanlığı, bu iki konuda da açıklama yapmaktan kaçındı.

Bölgede gerilim tırmanırken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kiev'i ziyaret etmiş ve Ukrayna'ya desteklerini yinelemişti.

ABD'DEN RUSYA'YA YAPTIRIM UYARISI

ABD, Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'ya ağır yaptırımlar getireceği uyarısında bulunuyor.

Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başta Ukrayna sınırındaki gerilim olmak üzere bölge güvenliğini konuşmak üzere bugün Cenevre'de bir araya gelecek.

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Ukrayna Rusya krizinde, ABD'den yeni hamle! Silah göndermelerine izin verdi
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