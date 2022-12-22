Ukrayna-Rusya savaşı bir kez daha gösterdi! Türkiye’siz AB güvenli değil

AVRUPA EKONOMİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ İHTİYACI

Türkiye, AB'nin beşinci, altıncı ticaret ortağı ve AB, Türkiye için en istikrarlı ve verimli pazar. Avrupa'nın ekonomik toparlanmasında, Avrupa ekonomilerinin geliştirilmesi ihtiyacı bir kez daha ortaya çıktı. Kovid-19 salgınının olumsuz etkileriyle özellikle Çin'den ve Uzak Doğu'dan Türkiye'ye gelen ciddi bir yabancı sermaye akışı oldu.

GÖÇ YÖNETİMİ

Rusya-Ukrayna savaşıyla göç krizi giderek büyüdü. Türkiye, 4,2 milyon kişiyi (3,7 milyonu Suriyeli olmak üzere) misafir etti, AB ise şubat ayından itibaren 7,5-8 milyon Ukraynalı göçmenle karşı karşıya kaldı. Bu AB'ye büyük bir yük getirdi. AB tekrar 18 Mart Mutabakatı ve göç konusunda neler yapabileceğini sorgulamaya başladı.