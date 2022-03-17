Ukrayna savaşında olay yaratan iddia! ‘CIA yıllar boyu gizli eğitim verdi’

CIA yetkilileri, oldukça deneyimli olduklarını öne sürdükleri Rus ayrılıkçılarla karşı karşıya olduklarını anlamalarının ardından Ukrayna ile iş birliği yapmaya başladı.

"EĞİTİME DAİR AÇIK İZLER VAR"

İddiaya göre Ukrayna merkezli bir eğitim birimi oluşturan CIA, Ukraynalılara yıllarca keskin nişancılık, Javelin tanksavar füzelerinin ve diğer ekipmanların nasıl çalıştırılacağı, Rusların Ukraynalı birliklerin yerini tespit etmek için kullandıkları dijital iz sürmeden nasıl kaçılacağı ve gizli iletişim araçlarının nasıl kullanılacağı da aralarında olmak üzere bir dizi taktiksel eğitim verdiği belirtildi.