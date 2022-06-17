Ukrayna’da binlerce sivil kurtarılmayı bekliyor! Elektrik, ilaç ve su yok





Sivillerin büyük bölümünün kentteki Azot Kimyasal Tesisi'nin altındaki sığınaklarda olduğu belirtiliyor. Kente ulaşımı sağlayan son köprü de Rus güçler tarafından yıkıldı. Yaklaşık 12 bin sivilin mahsur kaldığı tahmin ediliyor.