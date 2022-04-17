Rusya Ukrayna savaşı 53. gününde! Küllerin ortasında yaşam savaşı: Her gün cesetler çıkarılıyor

YAŞLILARA YARDIM

Kentin çok soğuk olduğunu, geceleri hasar görmüş evde ısınmanın mümkün olmadığını anlatan Makhrina, "Yaşlı dede ve nineleri davet ediyoruz. Kahvaltı, öğle yemeği ve akşam için de bir şeyler hazırlamaya çalışıyoruz." dedi.

İlerleyen günlerde kente doğal gaz verilmesini beklediklerini kaydeden Makhrina, şehre elektrik sağlanmasının ise çok daha zaman alabileceğini belirtti.