Ukrayna’dan savaş itirafı! Son durumu açıkladılar

Guardian'a verdiği demeçte "Bu artık bir topçu savaşı. Cephe hatları artık geleceğin kararlaştırılacağı yer ve topçu açısından kaybediyoruz" açıklamasında bulunan İstihbarat Başkan Yardımcısı, "Artık her şey Batının bize ne verdiğine bağlı. Ukrayna'nın bir topçu parçasına karşılık Rusya 10 ila 15 topçu parçasına sahip. Batılı ortaklarımız bize sahip olduklarının yaklaşık %10'unu verdiler." açıklamasında bulundu.