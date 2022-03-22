Ukraynalı iş adamının eşinden skandal kaçış! İçi servet dolu bavulla...

Sınırdan geçerken Macar yetkililer tarafından incelenen bavullarda, tamamı nakit olarak 28 milyon dolar bulunurken, Kotvitska hakkında soruşturma açıldı.

"TEK BİR KURUŞUNU BİLE KAÇIRMADIM"

Igor Kotvitsky, eşine yöneltilen "para kaçırma" suçlarını reddederken Kotvitska'nın doğum yapmak için ülkeyi terk ettiğini iddia etti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Benim tüm servetim Ukrayna bankalarında duruyor. Tek bir kuruşunu bile ülke dışına kaçırmadım" açıklamasında bulunan Kotvitsky, bu mesajın ardından hesabını kapatarak sessizliğe gömüldü.