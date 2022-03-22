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Giriş Tarihi: 22.3.2022 10:57 Son Güncelleme: 22.3.2022 11:39

Ukraynalı iş adamının eşinden skandal kaçış! İçi servet dolu bavulla...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Ukraynalı iş adamının eşinden skandal kaçış! İçi servet dolu bavulla...

Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle 27’nci günde devam ederken, çatışmadan kaçan Ukraynalıların sayısı 3 milyonu geçti. Sınırları açan AB ülkelerine kaçış devam ederken, Ukraynalı zengin bir iş adamı ve siyasetçinin eşinin, içi servet dolu bavullarla savaş mağdurlarına açılan sınırlardan geçmesi, büyük bir skandala yol açtı. Bir dönemin tartışmalı milletvekili Igor Kotvitsky’nin eşi Anastasia Kotvitska, içinde 28 milyon dolar bulunan bavullarıyla Macaristan’a kaçtı. Macar yetkililerin yakaladığı Kotvitska, para aklama iddialarını reddetse de savaşı bahane ederek Avrupa’ya servet kaçıran Ukraynalı çift, eleştiri oklarının hedefine oturdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta duyurduğu askeri operasyonun ardından başlayan Rusya Ukrayna savaşında 27'nci gününe girildi. Savaş nedeniyle ülkeden kaçan Ukraynalı sayısı 3 milyonu bulurken, AB yetkilileri önümüzdeki haftalarda bu sayının 8 ila 10 milyonu bulmasını bekliyor.

Mültecilere kapılarını açan AB ülkelerine sığınmak zorunda kalan Ukraynalıların yürek sızlatan görüntüleri gelirken, savaşı bahane ederek yurt dışına servet kaçıran zengin Ukraynalı iş adamının eşi, dünya gündemine oturdu.

28 MİLYON DOLARLA MACARİSTAN'A KAÇTI

Bir dönem milletvekilliği de yapmış olan, Ukrayna'nın en zengin isimlerinden biri olarak tanınan 52 yaşındaki Igor Kotvitsky'nin eşi Anastasia Kotvitska, Macaristan sınırında içi 28 milyon dolar dolu bavullarla yakalandı.

Sınırdan geçerken Macar yetkililer tarafından incelenen bavullarda, tamamı nakit olarak 28 milyon dolar bulunurken, Kotvitska hakkında soruşturma açıldı.

"TEK BİR KURUŞUNU BİLE KAÇIRMADIM"

Igor Kotvitsky, eşine yöneltilen "para kaçırma" suçlarını reddederken Kotvitska'nın doğum yapmak için ülkeyi terk ettiğini iddia etti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Benim tüm servetim Ukrayna bankalarında duruyor. Tek bir kuruşunu bile ülke dışına kaçırmadım" açıklamasında bulunan Kotvitsky, bu mesajın ardından hesabını kapatarak sessizliğe gömüldü.

URANYUM MEVDUATLARI ONUN ELİNDE

Yanında iki Macar erkek ve annesiyle birlikte Macaristan'a girişte bulunan Kotvitska ise açıklama yapmayı reddetti. İş insanı Kotvitsky'nin Ukrayna Nükleer Enerji Sistemleri'nde yönetici pozisyonunda olduğu ve uranyum mevduatlarından sorumlu olduğu biliniyor.

Savaşla beraber servetlerini kayıt dışı olarak ülke dışına kaçıran Ukraynalı iş insanları, ülkede büyük eleştirileri beraberinde getirdi.

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Ukraynalı iş adamının eşinden skandal kaçış! İçi servet dolu bavulla...
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