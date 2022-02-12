Ukrayna’nın başkenti Kiev’de acil durum! Tahliyeler başladı

Kent genelinde, sivil halkın elektrik su gibi ihtiyaçlarının karşılanması ve kaos durumunun oluşmaması için de tüm altyapı hazırlıklarının yapıldığını belirten belediye başkanı, sivil halkın düzenini sağlamak ve güvenliğini korumak için 13 bin 500 devlet görevlisinin yanı sıra 780 ekibin de hazır olduğunu açıkladı.