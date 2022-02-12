Ukrayna’nın başkenti Kiev’de acil durum! Tahliyeler başladı

Dünya gözünü, Rusya ile Ukrayna arasında çıkacağı söylenen 3. Dünya Savaşı'na dikmiş durumda. Rusya'nın, Ukrayna sınırında başlattığı askeri tatbikat için haftalardır yaptığı hazırlıklar sonucu başlattığı müdahalelerinin ardından, uluslararası toplum da harekete geçti.
SAVAŞ BAŞLIYOR MU?
Rusya, işgal iddialarını defalarca yalanlamış olsa da, Ukrayna'da bulunan resmi personelini ülkeyi terk etmeye çağırdı.
Rusya'nın bu hamlesi, Ukrayna'ya yönelik bir savaş başlatma ihtimalini de giderek tırmandırdı.
"SAVAŞIN BAŞLAMASI AN MESELESİ"
Bölgeye dair istihbarat ağı oldukça kuvvetli olduğu bilinen ABD'nin de benzer şekilde Ukrayna'daki personelini acilen geri çağırması, savaşın başlayacağı endişelerini arttırdı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada kullandığı "bölgede işlerin hızlıca karışabileceğine dair uyarı ifadeleri, savaşın başlamasının beklendiğini de kanıtlamıştı.
Biden'ın açıklamalarının ardından Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin artık an meselesi olduğunu ve bu işgalin "Çin Olimpiyatları" esnasında gerçekleşmesinin beklendiğine dikkat çekmişti.
TAHLİYELER BAŞLADI
Bu iddia, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan tarafından da yinelendi. Sullivan, Rusya'nın Olimpiyatlar bitmeden Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini ve bu durumda ülkede kalan Amerikalılar için herhangi bir tahliye operasyonu yapmayacaklarını söyledi.
"Ülkeyi terk edin" çağrılarına, Danimarka ve Norveç de katıldı. Danimarka Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Danimarkalılara 48 saat içinde Ukrayna'yı terk etmeleri tavsiye edildi.
"ENDİŞE DUYUYORUZ"
Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, yaptığı basın toplantısında, "Rusya'nın mantıksız ve çılgınlık derecesinde Ukrayna'ya yönelik tehditlerinden endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
Norveç Dışişleri Bakanlığı da 'Ukrayna ve Rusya sınırındaki ciddi ve öngörülemeyen güvenlik durumu' nedeniyle vatandaşlarının Ukrayna'yı terk etmelerini istedi.
Bakan Anniken Huitfeldt, Ukrayna'daki vatandaşlarının ülkeye dönmesi yönünde tavsiyede bulundu.
Tahliye çağrılarının ardından açıklamada bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu çağrıların "Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyasının Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için başlattığı bir kumpas" olduğunu iddia etse de, tahliyeleri durduramadı.
ABD BELGELERİ İMHA EDECEK
ABD'nin ülkedeki vatandaşlarının tahliyelerine başladığı öğrenildi. Bazı kaynaklar, ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'ne, önemli belgelerin, sabit disklerin ve kurtarılamayan diğer kritik bilgilerin imhası da dahil olmak üzere birkaç saat içinde tahliye prosedürlerine başlaması emri verildiğini açıkladı.
BAŞKENTTE KIRMIZI ALARM!
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de de kırmızı alarm verildi.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Belarus askeri tatbikatının gerçekleştirilmesinin hedeflerinden biri olarak görülen başkent Kiev'in işgal planının devrede olduğu, adeta kanıtlandı.
Başkent Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko'dan, dün gece saatlerinde yaptığı açıklamada halkın kentten tahliyesine başlamak için tüm hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.
Klitschko tarafından yapılan resmi açıklamada, belediye meclisinin acil durum tahliye planını onayladığı belirtildi.
SİVİLLERİ TAHLİYE PLANI DEVREDE
Kentin her bölgesinde acil durum birliklerinin sivil tahliyeleri için hazır bulunduğunu belirten Klitschko, tahliye noktalarının, tahliye araçlarının sayısının ve sığınılacak güvenli alanların belirlendiğini söyledi.
Kent genelinde, sivil halkın elektrik su gibi ihtiyaçlarının karşılanması ve kaos durumunun oluşmaması için de tüm altyapı hazırlıklarının yapıldığını belirten belediye başkanı, sivil halkın düzenini sağlamak ve güvenliğini korumak için 13 bin 500 devlet görevlisinin yanı sıra 780 ekibin de hazır olduğunu açıkladı.
HAVA SAHASI SİVİL UÇUŞLARDAN ARINDIRILDI
Klitschko ayrıca, kent sınırlarına özel askeri ekiplerin de konuşlandırıldığını belirtti.
Başkentte verilen savaş alarmının ardından sosyal medyada, ülkenin sivil hava sahasının da önlem olarak uçuşlardan arındırıldığı duyuruldu.
Ülkenin en kritik noktası olarak görülen başkentteki bu hazırlıklar, savaşın çıkmasının an meselesi olduğunu bir kez daha gösterdi.
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov akşam saatlerinde yaptığı açıklamada ABD'den 130 ton savunma amaçlı silahın teslim alındığını duyurmuştu.
ABD'NİN DESTEĞİ SÜRÜYOR
Rusya'nın işgal hazırlıklarına karşı Ukrayna'ya olan desteğine devam eden ABD de, 6. Filo bölgesine savaş gemisi göndereceğini açıkladı.
ABD Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "ABD Donanması muhripleri USS Sullivans (DDG 68), USS Gonzalez (DDG 66), USS Donald Cook (DDG 75) ve USS Mitscher (DDG 57) Avrupa operasyon bölgesinde faaliyet gösterecek. Görevleri boyunca, ABD Altıncı Filosu'nu ve NATO müttefiklerimizi desteklemek için bir dizi donanma faaliyetine katılacaklar." ifadeleri kullanıldı.