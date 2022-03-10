Umut istasyonu! Savaş mağdurları için son çıkış kapısı





GÖZLER SEFER TAKİP EKRANINDA

Genç, yaşlı, engelli bireylerin koridorlarında ve salonunda yerlerde yattığı tren garının Sefer Takip Ekranının önü ise hiç boş kalmıyor. Şanslı olan Ukraynalılar sefer saatinin gelmesini dört gözle ekrandan takip ederken, onlar kadar şanslı olamayan sığınmacılar ise Sefer Takip ekranına yeni bir sefer yansısın diye dua ediyor. Umuda yolculuğa Kiev, Mariupol, Harkov, Sumi gibi savaş noktalarında başlayan Ukraynalılar'ı, Polonya'ya geçtikten sonra da zorlu bir süreç bekliyor.