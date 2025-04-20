Ünlü oyuncu Angelina Jolie’den Gazze’ye destek: O paylaşımıyla yaşanan dramı dünyaya duyurdu

ABD'li ünlü oyuncu Angelina Jolie, Instagram hesabının "hikaye" kısmından, Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) gönderisini paylaşarak Gazze'ye desteğini yineledi.

MSF'nin gönderisinde, "Gazze, Filistinliler ve onlara yardıma gelenler için toplu mezara dönüştü." ifadesi kullanılırken, konuya ilişkin hazırlanan raporun detayları paylaşıldı.

İsrail ordusunun, ateşkes sonrası Gazze Şeridi'ne yönelik hava, kara ve deniz yoluyla saldırılarını genişleterek yeniden başlattığı vurgulanan raporda, "İnsanlar zorla yerinden edilirken ve temel yardımlar kasıtlı olarak engellenirken, Filistinlilerin hayatları bir kez daha sistematik şekilde yok ediliyor." ifadesi yer aldı.

Raporda, İsrail'in ölümcül saldırılarının, Gazze'deki insani yardım ve sağlık çalışanlarının güvenliğine karşı açık tehdit oluşturduğu belirtildi.

İsrailli yetkililere, Gazze'ye uygulanan insanlık dışı ve ölümcül kuşatmayı acilen kaldırma ve Filistinlilerin, insani yardım ve sağlık personelinin hayatlarını koruma çağrısı yapılan raporda, ateşkesin yeniden sağlanması temenni edildi.