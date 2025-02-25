Uyuşturucuyu sakladığı yer yok artık dedirtti: Uçakta yakayı ele verdi

Kolombiya vatandaşı bir kişi, peruğun altına sakladığı uyuşturucuyu kaçırmaya çalışırken yakalandı. Kolombiyalı adam 20 Şubat'ta Cartagena kentinden Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gitmek için uçağa binerken yakalandı.

Peruk altında kokain ticareti şoke etti! Polis böyle yakaladı | Video

Polis tarafından fark edilen adamın, 10 bin Euro değerindeki 19 adet uyuşturucu kapsülü peruğun altına sakladığı kaydedildi. Tutuklanan Kolombiyalı adam, uyuşturucu madde ticareti, üretimi ve uyuşturucu madde taşımak suçlarından hakkında soruşturma başlatıldı.