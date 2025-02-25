Uyuşturucuyu sakladığı yer yok artık dedirtti: Uçakta yakayı ele verdi
Kolombiya’da bir adam uyuşturucu maddeyi Amsterdam’a kaçırmak için ilginç bir yöntem denedi. Şahıs yasa dışı kapsülleri peruğuna sakladı. Ancak geliştirdiği plana rağmen polisten kaçamadı.
Kolombiya vatandaşı bir kişi, peruğun altına sakladığı uyuşturucuyu kaçırmaya çalışırken yakalandı. Kolombiyalı adam 20 Şubat'ta Cartagena kentinden Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gitmek için uçağa binerken yakalandı.
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Polis tarafından fark edilen adamın, 10 bin Euro değerindeki 19 adet uyuşturucu kapsülü peruğun altına sakladığı kaydedildi. Tutuklanan Kolombiyalı adam, uyuşturucu madde ticareti, üretimi ve uyuşturucu madde taşımak suçlarından hakkında soruşturma başlatıldı.