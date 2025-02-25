Video Dünya Peruk altında kokain ticareti şoke etti! Polis böyle yakaladı | Video
Peruk altında kokain ticareti şoke etti! Polis böyle yakaladı | Video

Peruk altında kokain ticareti şoke etti! Polis böyle yakaladı | Video

25.02.2025 | 10:41

Kolombiya’da bir adam peruğun altına sakladığı10 bin Euro değerindeki 19 adet kokain kapsül kokaini Amsterdam’a kaçırmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.

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Kolombiya vatandaşı bir kişi, peruğun altına sakladığı kokaini kaçırmaya çalışırken yakalandı. Kolombiyalı adam 20 Şubat'ta Cartagena kentinden Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gitmek için uçağa binerken yakalandı. Polis tarafından fark edilen adamın, 10 bin Euro değerindeki 19 adet kokain kapsülü peruğun altına saklandığı kaydedildi. tutuklanan Kolombiyalı adam, uyuşturucu madde ticareti, üretimi ve uyuşturucu madde taşımak suçlarından hakkında soruşturma başlatıldı.

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