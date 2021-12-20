’Uzaya renk veren’ Türk doktoru NASA’nın internet sitesinde

"HER GÜN BİNLERCE İNSAN FOTOĞRAF YOLLUYOR"

Özsaraç, AA muhabirine, NASA tarafından fotoğraflarının ilgi görmesinden büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Hubble Uzay Teleskobu'nun yüksek çözünürlükteki ham fotoğraflarını işlemeye başladıktan sonra APOD'un (Astronomy Picture of the Day-Günün Gökbilim Görüntüsü) günün gökbilimi fotoğrafını paylaştıklarını öğrendiğini belirten Özsaraç, şöyle devam etti:

"Günün astronomi görseli' diye NASA'nın bir sayfası var. 1990'lı yıllardan beri dünyanın en büyük astrofotoğraf arşivi diyebilirim. Orada her gün bir fotoğraf seçip yayımlıyorlar. Prestijli bir ödül ve dünyanın birçok yerinden binlerce insan her gün fotoğraf yolluyor. Çok dikkatimi çeken ve farklı olduğunu düşündüğüm çalışmaları zaman zaman gönderdim.

"KARŞILIKLI İSTİŞARE YAPTIK"

13 Ağustos'ta ilk fotoğrafımı seçtiler ve ben çok mutlu oldum. 24 saat boyunca dünyadaki astronomi ile ilgilenen birçok insanın beğeni ve ilgisine sunuldu. İkinci olarak 14 Aralık'ta da ikinci fotoğrafımı seçip yayımladılar. Bana daha önceki mailden daha farklı bir mail göndermişlerdi. İnceleyin alttaki açıklamanın fotoğrafınızı tam olarak açıklayıp açıklamadığını, hata varsa bize söyleyin çünkü geri dönüşü zor olabilir dediler üç gün öncesinden. Karşılıklı istişareden sonra yayımladılar."