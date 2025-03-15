Uzayda eşsiz ‘kozmik kum saati’ görüntülendi

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST), büyüleyici bir görüntü yakaladı. Teleskobun yakaladığı görüntüde, iki genç yıldızın 650 ışık yılı uzaklıktaki güçlü jetleri, gaz ve toz bulutlarıyla etkileşime girerek belirgin bir kum saati şekli oluşturuyor. Bu yıldızlar, etraflarındaki gaz ve tozu çekerek büyürken, bir kısmını da güçlü jetler halinde uzaya geri püskürtüyor. James Webb Uzay Teleskobu'nun görüntülediği bu bölge, Lynds 483 (L483) olarak biliniyor. L483, yoğun gaz ve toz bulutları içeren bir yıldız oluşum bölgesi. Görüntüde yıldızların kendisi görünmese de, çevrelerini şekillendiren etkileri net bir şekilde fark ediliyor.