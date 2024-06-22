Uzayda mahsur kaldılar! Boeing mekiği Dünya’ya dönemiyor

Boeing'in iki Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotunu taşıyan Starliner mekiğinin Dünya'ya dönüşü dördüncü kez ertelendi.

DÖNÜŞ TEMMUZ AYINA KALDI

"Space.com" internet sitesinin haberine göre, haziranın başında ISS'e ulaşan Starliner ekibinden Butch Wilmore ve Suni Williams, 2 Temmuz'a kadar istasyonda kalmaya devam edecek.

NASA yetkilileri, istasyonda 24 Haziran ve 2 Temmuz'da düzenlenmesi planlanan iki uzay yürüyüşünün ardından mekiğin dönüş tarihini değerlendireceklerini belirtti.