Uzmanlardan ’dışarı çıkmayın’ uyarısı! Çöl tozu kapıda





Türkiye'de ise batı bölgeleri başta olmak üzere en büyük etkinin Trakya'da yaşanacağına dikkat çeken Prof. Dr. İncecik, "Meteoroloji de uyarılarda bulundu. Şu ana kadar uyarılar alarm seviyesinde değil ama en yüksek çöl tozu etkisi Trakya'da, ardından da İstanbul'da görülecek. Çöl tozu yaşlı ve KOAH hastalarını ciddi oranda etkiliyor.