Vahşeti durdurun

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 113 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 63 bin 746'ya çıktı. İsrail, Gazze kentinde 20 günde bin 100 Filistinliyi öldürdü. 7 Ekim'den bu yana 21 binden fazla çocuk engelli kaldı. Küresel sistemin soykırıma karşı çaresiz kalmasına karşılık ise isyan büyüyor...

'TAŞIMACILIĞI DURDURURUZ'

İsrail'de 1 Eylül'de 2,85 milyon öğrenci ders başı yaparken, Gazze Şeridi'nde 660 bin öğrenci üst üste 3 yıldır okula gidemiyor.

İspanya'da, bu kez eğitim sektörü çalışanları ülke genelinde eylem başlatarak Filistin'e destek verdi. İsrail'in soykırımına karşı Filistin'e destek için kurulan "Marea Palestina" adlı hareket, başkent Madrid başta olmak üzere ülke genelinde bazı binaları barışçıl olarak işgal etti.

İtalyan liman işçileri, Gazze'ye yardım götüren filoyla iletişim kesilirse Avrupa genelinde tüm yük taşımacılığını durduracaklarını açıkladı. Liman işçilerinin bağlı olduğu sendika, daha önce de İsrail'e giden askeri teçhizatı durdurmuştu.

'AVRUPA BAŞARISIZ OLDU'

İngiltere'nin önde gelen kozmetik mağaza zincirlerinden Lush, Gazze'de açlığın sona erdirilmesi çağrısıyla İngiltere'deki mağazalarını, fabrikasını ve internet sitesini bir günlüğüne kapatma kararı aldı.

El Pais gazetesine konuşan Birleşmiş Milletler Komiseri Philippe Lazzarini, "Gazze uluslararası insanî hukukun mezarlığı hâline geldi. Uluslararası kamuoyu İsrail'i durdurmaktan başarısız oldu" itirafında bulundu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Avrupa'nın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına verdiği tepki tam bir başarısızlık" dedi.

İnsan hakları örgütleri, Hollanda'yı İsrail ile silah ticareti nedeniyle mahkemeye verdi.

YAHUDİ YERLEŞİMCİ TERÖRİSTLER EVLERİ YIKIYOR

İsrail merkezli Haaretz gazetesine göre Gazze'de yerleşimcilerden oluşan gruplar Filistinlilerin evlerini yıkıyor. Bir yıldır İsrail ordusunun gözetiminde Gazze'de "Uriah isimli düzensiz bir birliğin faaliyet gösterdiğini, İsrail askerleri ile Filistinli sivillerin hayatlarını tehlikeye attığı belirtildi.

BATI ŞERİA'DA ADIM ADIM İLHAK

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'nın yüz ölçümünün yüzde 82'sine denk gelen boş arazilerin tamamının ilhak edilmesi çağrısında bulundu. 7 Ekim 2023'ten bu yana Yahudi yerleşimci teröristler ve işgal askerlerince 210'u çocuk olmak üzere 1,032 Filistinli öldürüldü. Halihazırda İsrail, Batı Şeria'yı bir yerleşimci devletine dönüştürmüş durumda.nu belirtmişti.