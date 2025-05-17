Vahşi katliamlar sürüyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 153 artarak 53 bin 272'ye yükseldi. Kuzey Gazze'deki Endonezya Hastanesi Müdürü Marwan Al-Sultan, çok sayıda kişinin enkaz altında olduğunu ve hastanedeki durumun felaket olduğunu kaydetti. Öte yandan İsrail ablukası nedeniyle bölgedeki açlık, susuzluk ve ilaçsızlık derinleşiyor. 2.3 milyon Filistinli zor şartlar altında hayatta kalmaya çalışıyor.

NETANYAHU'NUN HEDEFİ 'KALICI İŞGAL'

İsrail ordusu, güvenlik kabinesinin onayladığı, "Gazze'deki işgali genişletip kalıcı hale getirme" planını uygulamaya başladığını duyurdu. İşgal ordusu, Gazze Şeridi'ndeki bölgelere bildiriler atarak, bölgede 19 aydır sürdürdüğü soykırımı genişleterek yeni bir kara saldırısı başlatma tehdidinde bulundu. Tanıklar, bildirilerde, "Gazze sakinleri, İsrail ordusu geliyor" yazdığını belirtti. The Times Of Israel ise Gazze'nin kalıcı işgali ve Filistinlilerin Gazze'nin güneyine göçe zorlanması anlamına geldiğini kaydetti.

FİLİSTİNLİLERİ LİBYA'YA SÜRGÜN PLANI

Amerikan NBC News kanalı, Donald Trump yönetiminin, 1 milyon kadar Filistinlinin Libya'ya taşınması planı üzerinde çalıştığını iddia etti. Plan Amerikan yönetimi tarafından henüz resmi olarak doğrulanmadı.