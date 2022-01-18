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Giriş Tarihi: 18.1.2022 00:36

Vatana ihanetle suçlanan eski devlet başkanı duruşmada uyuyakaldı

İHA
Vatana ihanetle suçlanan eski devlet başkanı duruşmada uyuyakaldı

Bir süredir yurtdışında olan ve "vatana ihanet”, “teröristlere yardım" suçlamalarından hakkında gözaltı kararı bulunan Ukrayna’nın eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ülkeye giriş yapmasının ardından çıkartıldığı mahkemede uyuyakaldı

Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Ukrayna'ya geri döndü. Bir süredir yurtdışında olan ve "vatana ihanet", "teröristlere yardım" suçlamalarından hakkında gözaltı kararı bulunan Poroşenko, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e döner dönmez hakim karşısına çıkarılırken, duruşmada uyuyakaldı.

Peçerska Mahkemesi, Poroşenko'nun Donbas Bölgesi'ndeki ayrılıkçılara ilişkisi olduğu ve onlara maddi destek sağladığı gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı istemişti. Geçtiğimiz sene aralık ayında sorguya çağırılan Poroşenko yaptığı açıklamada, "Yurtdışındayım ve Ocak ayından önce gelmeyeceğim" demişti.

Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu ise Poroşenko'nun kendisi hakkında gözaltı kararının hazırlandığını öğrendiğini ve bunun için yurtdışına kaçtığını iddia etmişti.



35 MİLYON DOLAR KEFALET TALEBİ

Peçerska Mahkemesi, Poroşenko için 35 milyon dolar kefaletle birlikte Kiev'den ayrılmaması, pasaportunu teslim etmesi, elektronik kelepçe takması ve ilk talepte sorgu veya mahkemeye gelmesi konusunda karar verdiği belirtildi.

Poroşenko için gözaltı kararı çıkartan ve yargılama sürecini yürüten Peçerska Mahkemesi, Poroşenko'nun Donbas Bölgesi'ndeki ayrılıkçılara ilişkisi olduğunu ve onlara maddi destek sağladığını öne sürüyor.

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Vatana ihanetle suçlanan eski devlet başkanı duruşmada uyuyakaldı
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