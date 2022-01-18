Vatana ihanetle suçlanan eski devlet başkanı duruşmada uyuyakaldı





35 MİLYON DOLAR KEFALET TALEBİ



Peçerska Mahkemesi, Poroşenko için 35 milyon dolar kefaletle birlikte Kiev'den ayrılmaması, pasaportunu teslim etmesi, elektronik kelepçe takması ve ilk talepte sorgu veya mahkemeye gelmesi konusunda karar verdiği belirtildi.



Poroşenko için gözaltı kararı çıkartan ve yargılama sürecini yürüten Peçerska Mahkemesi, Poroşenko'nun Donbas Bölgesi'ndeki ayrılıkçılara ilişkisi olduğunu ve onlara maddi destek sağladığını öne sürüyor.

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