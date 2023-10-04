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Giriş Tarihi: 5.10.2023

Venedik’te facia: 21 turist öldü

İtalya’nın Venedik kentine bağlı Mestre’de yaşanan trafik kazasında 21 turist hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı

DIŞ HABERLER
Venedik’te facia: 21 turist öldü
İtalya'nın Venedik kenti yakınlarında turistleri taşıyan bir otobüs üstgeçitten düştü. Kaza, Venedik kentinin Mestre bölgesinde önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. Turistleri taşıyan otobüs 50 km hızla ilerlerken, bilinmeyen bir nedenle üstgeçitten uçarak 30 metreden beton zemine düştü. Kazada 21 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.



TERS DÖNMÜŞ HALDE BULUNDU
İtalyan medyası otobüste Ukraynalı, Alman, Fransız, Hırvat ve İspanyol yolcuların bulunduğunu, yaşamını yitirenler arasında kadın ve çocukların da olduğunu bildirdi. Yaralanan yolcular arasında durumu ağır olanların da bulunduğu ifade edilirken, kazanın neden gerçekleştiğinin henüz belirlenemediği, otobüs şoförünün fenalaşmış olabileceği belirtiliyor. Olay yerine ilk giden Gambiyalı işçi Boubacar Toure'nin ise biri çocuk 3-4 kişiyi çekerek otobüsten çıkardığı basına yansıdı. İtalyan itfaiyesi şefi Vigili del Fuoco, kazanın ardından olay yerinde yapılan kurtarma çalışmalarını paylaştı. Görüntülerde, otobüsün ters şekilde beton zeminde durduğu ve ağır hasar aldığı görüldü.
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Venedik’te facia: 21 turist öldü
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