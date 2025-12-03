Venezuela, ABD’nin talebi üzerine geri dönüş uçuşlarını yeniden başlatıyor
Venezuela, ABD hükümetinin talebi üzerine göçmenler için Phoenix–Caracas hattındaki geri dönüş uçuşlarını yeniden başlatacağını açıkladı.
Venezuela Ulaştırma Bakanlığı, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatıyla ABD'nin Arizona eyaletindeki Phoenix kentinden Caracas'a hizmet veren Maiquetia Uluslararası Havalimanı'na yönelik uçuşlara yeniden izin verildiğini duyurdu.
UÇUŞLAR HAFTADA İKİ KEZ YAPILACAK
Bakanlık, Phoenix'ten Caracas'a çarşamba ve cuma günleri düzenli uçuşların gerçekleştirileceğini bildirdi. Venezuela yönetimi, ABD ile ocak ayında varılan göçmenlerin geri gönderilmesine yönelik anlaşmaya bağlılığını sürdüreceğini vurguladı.