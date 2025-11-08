Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'nin "hayatı kötü bir Hollywood filmi" sandığını söyledi:

"Hayatın kötü bir Hollywood filmi olduğunu sanıyorlar. Rambolar, her şeyi kazanıyor, biz ise her zaman kötü olan tarafız. Onlar, bombalıyor, öldürüyor, aşağılıyor ama yine de iyiler olarak kendilerini gösteriyorlar. Biz, Latinler, Meksikalılar, Kolombiyalılar, Venezuelalılar, Karayipliler, Afrikalılar ise her zaman filmlerin kötü karakterleriyiz. Varsın onlar kendi kötü filmlerinde yaşasınlar, biz burada Tanrı'nın kudretli vizyonuyla yeniden doğan güçlü bir mucize gibiyiz."

Maduro, ABD'nin Karayip Denizi'nde 14 haftadan bu yana ülkesini tehdit ettiğini belirterek, "15 gemileri, 2 bin 600 füzeleri, 100 uçakları var ve şimdi de Gerald Ford adlı dünyanın en büyük uçak gemisi geliyor. Gringolar (ABD), canları ne istiyorsa onu yapsın, biz sarsılmayız." ifadelerini kullandı.

Venezuela'da kapsamlı savunma sisteminin bulunduğunu dile getiren Maduro, "Kendine özgü bir askeri modelimiz ve bütünsel savunma konseptimiz var. Haftalardır denediğimiz ulusal bütünsel savunma sistemimiz mevcut. ABD emperyalizminin tüm saldırılarına rağmen Venezuela, büyüme ve kalkınma yolunda ilerlemeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.