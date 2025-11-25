Venezuela Devlet Başkanı Maduro ABD’ye sert çıkıştı: “Ne yaparlarsa yapsınlar, ele geçiremeyecekler”

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğine ve gerilimi artırma çabasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Maduro Venezuela’ya destek veren ülkelere minnettar olduklarını dile getirirken, ABD’nin muhtemel saldırısına ilişkin, “Ne yaparlarsa yapsınlar nasıl yaparlarsa yapsınlar, Venezuela'yı ele geçiremeyecekler." dedi.

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 19:12 Son Güncelleme: 25 Kasım 2025 19:36

Özel bir televizyon programında gündeme dair açıklama yapan Maduro, ABD'nin Karayipler bölgesindeki geniş çaplı askeri hareketliliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Maduro, ABD'nin ülkesine yönelik muhtemel bir askeri saldırısına dikkati çekerek, "Venezuela'ya cesurca destek veren herkese minnettarız. Aylardır maruz kaldığımız psikolojik ve siyasi savaşa rağmen tarif edilemeyecek kadar çok destek mesajı alıyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar nasıl yaparlarsa yapsınlar, Venezuela'yı ele geçiremeyecekler." dedi.

ABD'nin çok yönlü bir saldırısı altında olduklarını vurgulayan Maduro, "Venezuela'yı yenemeyecekler. Biz yenilmeziz. Şimdiye kadar başaramadıkları gibi bundan sonra da asla başaramayacaklar." diye konuştu. Venezuela halkının kendisine yönelik desteğinin yüzde 70'e ulaştığını kaydeden Maduro, "ABD'nin askeri tehdidi kabul edilmiyor, sağın işgal çağrıları reddediliyor." ifadesini kullandı.