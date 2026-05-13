Venezuela haritasını ABD bayrağıyla paylaştı: Trump’tan dikkat çeken mesaj
Trump, sosyal medya hesabında Venezuela haritasını ABD bayrağıyla paylaşarak “51. eyalet” mesajı verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Güney Amerika kıtasının kuzey kesiminin resmini paylaştı.
Resimde, Venezuela'nın ABD bayrağıyla kaplı olduğu görüldü.
Trump, paylaşımında, "51. eyalet" ifadesini kullandı.
TRUMP: VENEZUELA'YI 51'İNCİ EYALET YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUM
Trump, ABD basınına 11 Mayıs'ta verdiği röportajda, Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı "ciddi şekilde" düşündüğünü belirterek, "Venezuela Trump'ı seviyor." ifadesini kullanmıştı.
Venezuela'da "40 trilyon dolarlık" petrol bulunduğuna işaret eden Trump, bu ülke kaynaklarının ABD için çok önemli olduğunun altını çizmişti.
VENEZUELA'DAN TRUMP'A SERT TEPKİ
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez de dün yaptığı açıklamada, Trump'ın açıklamasına "bağımsızlık" vurgusuyla yanıt vermişti.
Rodriguez, "Böyle bir şey asla kabul edilemez. Çünkü Venezuelalıları tanımlayan en temel özelliklerden biri, bağımsızlık mücadelemize ve bu mücadelenin kahramanları ile kadın kahramanlarına duyduğumuz bağlılıktır. Ülkemizin bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını savunmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullanmıştı.