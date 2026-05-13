Venezuela haritasını ABD bayrağıyla paylaştı: Trump’tan dikkat çeken mesaj

Venezuela'da "40 trilyon dolarlık" petrol bulunduğuna işaret eden Trump, bu ülke kaynaklarının ABD için çok önemli olduğunun altını çizmişti.

VENEZUELA'DAN TRUMP'A SERT TEPKİ

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez de dün yaptığı açıklamada, Trump'ın açıklamasına "bağımsızlık" vurgusuyla yanıt vermişti.

Rodriguez, "Böyle bir şey asla kabul edilemez. Çünkü Venezuelalıları tanımlayan en temel özelliklerden biri, bağımsızlık mücadelemize ve bu mücadelenin kahramanları ile kadın kahramanlarına duyduğumuz bağlılıktır. Ülkemizin bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını savunmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullanmıştı.