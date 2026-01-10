Venezuela petrolü Trump’ta kalacak

ABD'nin Venezuela lideri Nicolas Maduro'yu 3 Ocak'ta kaçırmasının ardından gözler bu ülkenin petrolüne çevrilmiş durumda. The Wall Street Journal'ın aktardığına göre Washington, Venezuela'nın petrol sektöründe uzun vadeli hâkimiyet kurmayı ve böylece Rusya ile Çin'i ülkeden tamamen çıkarmayı hedefliyor. ABD'nin devlet şirketi PdVSA'nın üretimde kontrol sağlaması halinde Batı Yarımküre'deki en büyük petrol rezervleri üzerinde de belirleyici bir konuma ulaşabileceği belirtiliyor. Öte yandan ABD dün Rus petrolü taşıyan bir tankere daha el koydu.