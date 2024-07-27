Venezuela sandık başında

Venezuela'da halk, bugün 6 yıl sonra yeni devlet başkanını seçmek için sandık başında. Seçimleri kazanacak adayın tek turda belli olacağı ülkede, 21 milyonu aşkın seçmen, yeni devlet başkanını belirlemek için oy kullanacak. 10 adayın katılacağı devlet başkanlığı seçimi, Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) adayı Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez arasında geçecek. Maduro ise devlet başkanlığı seçimini kazanırsa göreve üçüncü kez seçilmeye hak kazanacak. Öte yandan devlet başkanlığı seçimini takip etmek isteyen eski 5 devlet başkanının bulunduğu Panama uçağının ülkeye gelmesine müsaade edilmedi.